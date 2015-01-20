معادن السعودية تتحول لتحقيق ربح صاف في الربع/4 لكنه دون التوقعات

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم الثلاثاء إنها سجلت ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي لكنه جاء دون تقديرات المحللين.

وقالت معادن أكبر شركات التعدين بالخليج في بيان للبورصة السعودية إن أرباحها الصافية عن الأشهر الثلاثة حتى 31 من ديسمبر كانون الأول بلغت 376 مليون ريـال (100.1 مليون دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 29.2 مليون ريـال قبل عام.

وعزت الشركة الأرباح الفصلية إلى نمو المبيعات وارتفاع أسعار منتجاتها ما عدا الذهب.