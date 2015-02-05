مجلس إدارة جرير السعودية يوصي بتوزيع 1.85 ريال أرباحا نقدية عن الربع/4

الرياض 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إن مجلس إدارتها أوصي بتوزيع 166.5 مليون ريال (44.4 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2014 بواقع 1.85 ريال للسهم.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 17 فبراير شباط 2015 وسيجري توزيعها يوم 26 من الشهر ذاته.

وتزيد تلك الأرباح عن 1.4 ريال للسهم وزعتها الشركة في الربع المماثل من 2013 بحسب بيانات رويترز.

كانت جرير سجلت قفزة نسبتها 25.5 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)