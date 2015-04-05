الخضري السعودية توصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2014

الرياض 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري في بيان اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية قدرها 26.56 مليون ريال (7.08 مليون دولار) بما يعادل 0.5 ريال للسهم عن 2014.

وأضافت الشركة أنه سيجري سداد الأرباح على أربعة أقساط متساوية بواقع 12.5 هللة للسهم.

وسيسدد القسط الأول في 25 يونيو حزيران 2015 والثاني في 25 اغسطس آب والثالث في 25 اكتوبر تشرين الأول فيما يسدد القسط الأخير في 25 ديسمبر كانون الأول.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الجمعية العامة التي سيحدد موعدها لاحقا.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتعديل الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة ليضم "إصدار سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة."

وأضافت أن التعديل يهدف إلى "تمكين الشركة مستقبلا من إصدار سندات متى كان ذلك مناسبا."

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه ومحطات معالجة المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)