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نمو صافي ربح المراعي السعودية 12% في الربع/1

Mon Apr 6, 2015 1:24pm GMT
 
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دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت المراعي السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 12.02 بالمئة إلى 306.5 مليون ريال (81.7 مليون دولار) بفضل نمو المبيعات.

وقالت أكبر شركة ألبان خليجية في بيان للبورصة إن المبيعات زادت 11.7 بالمئة إلى 3.037 مليار ريال بفضل نمو مبيعات الدواجن والألبان والعصائر ورغم انخفاض مبيعات المخابز.

كان صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 428 مليون ريال.

تعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز 36.5 بالمئة.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد إلهامي - تحرير نادية الجويلي)
 