نمو صافي ربح بنك الرياض السعودي 8.6% في الربع‭/‬1

الرياض 7 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 8.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2015 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.172 مليار ريال (312.5 مليون دولار) مقابل 1.079 مليار قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 6.11 بالمئة إلى 2.05 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 1.93 في الربع المقابل من 2014.