البنك العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي في بيان اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 450 مليون ريال (120 مليون دولار) أو ما يعادل 0.45 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام.

وأضاف البنك أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو حزيران على أن توزع يوم الاثنين الموافق 13 يوليو تموز.

وبحسب بيانات تومسون رويترز تماثل هذه الأرباح النقدية تلك التي وزعها البنك في الفترة المقابلة من 2014.

كان البنك سجل نموا نسبته 8.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بدعم من زيادة دخل العمليات.

وتأسس البنك العربي الوطني عام 1979 وهو مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)