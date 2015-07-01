Wed 9 Aug 2017 | 0:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مجلس بترورابغ السعودية يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2014

Wed Jul 1, 2015 1:22pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض أول يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2014 بواقع 0.5 ريال للسهم.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية والمتوقع أن يعقد في 27 يوليو تموز.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 