Wed 9 Aug 2017 | 0:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مجلس إدارة الاتصالات السعودية يقر توزيع ريال للسهم ارباحا نقدية عن الربع/2

Sun Jul 5, 2015 6:00am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ملياري ريال (533.3 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الثاني من 2015 بواقع ريال للسهم الواحد.

وتزيد خذخ التوزيعات عن 0.75 ريال للسهم وزعتها الشركة عن الربع المقابل من 2014.

وأوضحت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الثالث من اغسطس آب المقبل.

ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج الربع الثاني.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 