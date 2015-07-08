صافي ربح جرير السعودية يقفز 14.6% في الربع‭/‬2

الرياض يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق ثاني أكبر الشركات المدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 14.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2015 بدعم من ارتفاع مبيعات الإيرادات وزيادة عدد الفروع.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 154.9 مليون ريال (41.3 مليون دولار) مقابل 135.2 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن نمو الأرباح يرجع إلى "ارتفاع مبيعات جميع الاقسام وخاصة الأجهزة الإلكترونية وزيادة الإيرادات الأخرى وإيرادات الإيجارات بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع من 35 إلى 38 فرعا."

وبلغت المبيعات التقديرية للربع الثاني 1.405 مليار ريال مقابل 1.289 مليار قبل عام بزيادة تسعة بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 19.4 بالمئة إلى 401.9 مليون ريال مقابل 336.6 مليون ريال قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)