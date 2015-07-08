أرباح بنك ساب السعودي‭ ‬تتراجع 1.7% في الربع/2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك ساب السعودي رابع أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 1.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.137 مليار ريال (303.2 مليون دولار) مقابل 1.157 مليون قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 0.66 بالمئة إلى 2.25 مليار ريال من 2.24 مليار قبل عام بفضل الزيادة في اجمالي دخل العمليات.