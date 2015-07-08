صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز 15% في الربع‭/‬2

الرياض ‭8‬ يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة نموا بنحو 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.016 مليار ريال (270.9 مليون دولار)مقابل 884 مليون ريال قبل عام بزيادة 14.93 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 18.74 بالمئة إلى 2.066 مليار ريال من 1.740 مليار في النصف المقابل من 2014.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)