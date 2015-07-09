صافي ربح بنك سامبا السعودي يرتفع 6.05% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 6.05 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.33 مليار ريال (354.7 مليون دولار) مقابل ‭‭1.26‬‬ مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند‭‭‬‬ 1.275 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 4.5 بالمئة إلى 2.61 مليار ريال مقابل 2.49 مليار قبل عام.

وقال البنك إن نمو الأرباح يرجع إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)