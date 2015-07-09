نمو أرباح البنك العربي الوطني السعودي 6.35% في الربع/2 والنتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي سابع أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 6.35 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 835.3 مليون ريال (222.7 مليون دولار) مقابل 785.4 مليون قبل عام بزيادة 6.35 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 824.84 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات ‭‭8‬‬.4 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.502 مليار ريال من 1.385 مليار قبل عام.

والبنك العربي الوطني تأسس عام 1979 ومملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)