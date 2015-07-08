مقدمة 1-صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز 15% في الربع‭/‬2 متجاوزا التوقعات

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الرياض ‭8‬ يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة نموا بنحو 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.016 مليار ريال (270.9 مليون دولار)مقابل 884 مليون ريال قبل عام بزيادة 14.93 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 957.10 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 18.74 بالمئة إلى 2.066 مليار ريال من 1.740 مليار في النصف المقابل من 2014.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي ربح العمليات 6.8 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.6 مليار ريال وزاد 10.07 بالمئة في النصف الأول إلى 3.17 مليار ريال.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 6.23 بالمئة في النصف الأول من العام لتصل إلى 124.7 مليار ريال من 117.4 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات في ظل الإنفاق الحكومي السخي على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة.