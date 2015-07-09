مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.50 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 602.7 مليون ريال (160.7 مليون دولار) أرباحا نقطية عن النصف الأول من 2015 بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد.

ويزيد ذلك عن 0.45 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف المقابل من 2014.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 23 يوليو تموز 2015 وسيبدأ توزيعها في السادس من اغسسطس آب.

وسجل البنك نموا بنحو 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)