نمو صافي ربح البنك السعودي للاستثمار 8.4% في الربع/2

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار نموا نسبته 8.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 382.6 مليون ريال (102.03 مليون دولار) بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح يقارن مع 352.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2014 وذلك بارتفاع 8.42 بالمئة.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام زاد صافي الربح 8.53 بالمئة إلى 749.3 مليون ريال من 690.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في دخل العمليات."

تأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 6.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك فيه حصة قدرها 17.26 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها 17.32 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس بحصة قدرها 7.49 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي بحصة 7.21 بالمئة.