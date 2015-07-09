تراجع طفيف لأرباح بنك الرياض السعودي في الربع/2 والنتائج أقل من التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 0.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل ارتفاع إجمالي المصروفات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.128 مليار ريال (300.8 مليون دولار) مقابل 1.136 مليار ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.178 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي المصروفات."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 3.79 بالمئة إلى 2.3مليار ريال من 2.22 مليار قبل عام مدعوما بالزيادة في اجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي ربح العمليات 3.5 بالمئة إلى 2.2 مليار ريال في الربع الثاني وزاد 4.8 بالمئة إلى 4.22 مليار في النصف الأول.

وتراجعت قيمة محفظة القروض والسلف 2.9 بالمئة بنهاية النصف الأول لتصل إلى 136.7 مليار ريال مقارنة مع 140.8 مليار قبل عام.