صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 63% في الربع/2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 63 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام بفعل تراجع المبيعات جراء أعمال صيانة وانخفاض أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 227.4 مليون ريال (60.6 مليون دولار) مقابل 613 مليونا قبل عام بانخفاض 62.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 212.71 مليون ريـال في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 56.15 بالمئة إلى 512 مليون ريـال من 1.168 مليار قبل عام.

وعزا البيان هبوط الأرباح إلى "انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية...بالإضافة لانخفاض متوسط اسعار البيع لمعظم المنتجات."

كانت الشركة بدأت في 17 ابريل نيسان عمليات صيانة لوحدات في مجمعها اونتهت منها في 31 مايو ايار وقالت آنذاك الأثر المالي للتوقف بلغ 330 مليون ريال وأنه سينعكس على نتائج الربع الثاني من العام.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريـال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريـال سعودي)