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نمو صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 10.15% في الربع/3

Wed Oct 7, 2015 5:28am GMT
 
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الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 10.15 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار) مقابل 926 مليونا مليونا قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض)
 