صافي ربح بنك الرياض السعودي ينخفض 16.45% في الربع/3
الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الاصول انخفاضا نسبته 16.45 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات.
وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار) مقابل 1.076 مليار ريال قبل عام.
وعزا البنك نزول الأرباح إلى "الانخفاض في إجمالي دخل العمليات."
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض)
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