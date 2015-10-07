صافي ربح بنك الرياض السعودي ينخفض 16.45% في الربع‭/‬3

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الاصول انخفاضا نسبته 16.45 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات.