مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 10.15% في الربع/3

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الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 10.15 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار) مقابل 926 مليونا مليونا قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وبحسب البيان بلغ إجمالي ربح البنك في الربع الثالث 1.58 مليار ريال مقابل 1.48 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي ربح البنك 15.7 بالمئة إلى 3.09 مليار ريال من 2.7 مليار في الفترة المقابلة من 2014.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 4.9 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام لتصل إلى نحو 124 مليار ريال من 118.2 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات في ظل الإنفاق الحكومي السخي على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)