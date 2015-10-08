مقدمة 1-نمو صافي ربح جرير السعودية 7.6% في الربع‭/‬3 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق ثاني أكبر شركة للتجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 7.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2015 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 218.5 مليون ريال (58.3 مليون دولار) مقابل 203 ملايين قبل عام بزيادة 7.64 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 223.88 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت جرير نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات معظم الاقسام وخاصة الاجهزة الإلكترونية ...بالإضافة لزيادة عدد الفرع من 35 فرعا إلى 39 فرعا."

وارتفعت المبيعات في الربع الثالث 7.7 بالمئة إلى 1.54 مليار ريال من 1.43 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي ربح الشركة نحو 15 بالمئة إلى 620.4 مليون ريال من 539.6 مليون في الفترة المقابلة من 2014.

وبلغت المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 4.85 مليار ريال بزيادة 17.9 بالمئة عن 4.11 مليار في الفترة المقابلة من 2014.