صافي ربح المراعي السعودية يقفز 10.3% في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 10.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2015 بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 595.1 مليون ريال (158.7 مليون دولار) مقابل 539.4 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 602.90 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنحو 7.8 بالمئة إلى 3.52 مليار ريال من 3.27 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي الربح 15 بالمئة إلى 1.43 مليار ريال من 1.25 مليار قبل عام بدعم من نمو المبيعات 10.1 بالمئة خلال تلك الفترة.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.