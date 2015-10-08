صافي ربح البحري السعودية يقفز 6 أمثاله في الربع‭/‬3 متجاوزا التوقعات

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الربع الثالث من العام الجاري ستة أمثال مستواه المسجل قبل عام متجاوزا توقعات المحللين وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة الاستحواذ على فيلا العالمية التابعة لأرامكو وارتفاع أسعار نقل النفط الخام.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 510.3 مليون ريال (136.08مليون دولار) مقابل 84.85 مليون قبل عام بزيادة 501.4 بالمئة.

وتوقعت البلاد للاستثمار أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 300 مليون ريـال في الربع الثالث.

وعزت الشركة النمو إلى "ارتفاع الإيرادات نتيجة لزيادة أسطول ناقلات النفط العملاقة من 26 إلى 31 ناقلة نفط عملاقة وإضافة 5 ناقلات منتجات بترولية مكررة وناقلة نفط عملاقة تستخدم للتخزين العائم و ذلك بعد إتمام صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية."

وأضافت أن من العوامل الأخرى التي عززت النمو "ارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2014...وانخفاض معدل تكلفة وقود السفن"

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي ربح الشركة نحو 205 بالمئة إلى 1.25 مليار ريال من 410.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2014.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن عبر ناقلات الخام العملاقة الي شركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وقالت الشركة في مايو أيار إنها وقعت عقود مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 300 ألف طن بهدف تجديد الأسطول لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

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