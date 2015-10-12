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صافي ربح البنك السعوي للاستثمار يتراجع 5.3% في الربع‭/‬3

Mon Oct 12, 2015 6:00am GMT
 
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الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي للاستثمار تراجعا نسبته 5.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليصل إلى 351.4 مليون ريال (93.7 مليون دولار) بفعل الزيادة في مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح في الربع الثالث يقارن 371.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2014.

وعزا البنك انخفاض الأرباح إلى "الزيادة في مصاريف العمليات."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 3.7بالمئة إلى 1.100 مليار ريال من 1.06 مليار ريال قبل عام.

وتأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 6.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة نسبتها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس بحصة 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي بحصة 7.3 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 