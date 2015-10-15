صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 56.4% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

الرياض 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 56.4 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 301.7 مليون ريال (80.45مليون دولار) مقابل 691.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 389.28 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام انخفض صافي الربح 56.22 بالمئة إلى 814.3 مليار ريال من 1.86 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض متوسط اسعار البيع لجميع المنتجات."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)