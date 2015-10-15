نمو صافي ربح دار الأركان السعودية 3.11% في الربع/3

الرياض 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت دار الأركان أحد أكبر شركات للتطوير العقاري في السعودية نموا نسبته 3.11 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من انخفاض المصروفات التشغيلية ورسوم التمويل.

وهذه هي المرة الأولى التي تنمو فيها الأرباح الفصلية للشركة بعد انخفاضها لاربعة فصول متتالية منذ الربع الثالث من 2014.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 92.7 مليون ريال (24.7 مليون دولار) مقابل 89.9 مليون قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 82.61 مليون ريال في الربع الثالث فيما توقعت الأهلي كابيتال تحقيق 99 مليونا.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "انخفاض رسوم التمويل والمصاريف التشغيلية... وقد تأثر صافي الربح نتيجة لارتفاع هامش الربح المحقق من بيع العقارات خلال الربع الثالث من العام 2015 وذلك بسبب تنوع المنتجات المباعة والحالة التطويرية للعقارات وموقعها الجغرافي."

وتمتلك دار الأركان مخزونا هائلا من الأراضي بلغت مساحتها 40 مليون متر مربع وقيمتها الدفترية 14.5 مليار ريال (3.9 مليار دولار) بنهاية 2014.

وتقع أراضي الشركة في المدن الرئيسية بالمملكة حيث يتركز 60 بالمئة منها في جدة و12 بالمئة في الرياض و21 بالمئة في مكة فيما تتوزع النسبة الباقية بين المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح الشركة 32.4 المئة إلى 310.5 مليون ريال من 459.1 مليون قبل عام.