صافي ربح الاسمنت السعودية ينخفض 10.3% في الربع‭/‬3

الرياض 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة انخفاضا نسبته 10.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل تراجع المبيعات لكن النتائج جاءت ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 208 ملايين ريال (55.5 مليون ريال) مقابل 232 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 209.09 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام تراجع صافي ربح الشركة 5.2 بالمئة إلى 764 مليون ريال من 806 ملايين قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض المبيعات" لكنها لم تذكر قيمة أو حجم المبيعات.

يبلغ رأسمال الأسمنت السعودية 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)