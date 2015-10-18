تراجع أرباح سابك السعودية 9.4% في الربع/3 مواصلة انخفاضها

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أحد أضخم مجموعات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام 9.4 بالمئة لتواصل انخفاضها في ظل هبوط أسعار بيع المنتجات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 6.18 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

لكن نتائج الشركة فاقت التوقعات حيث تكهن ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للشركة 4.36 مليار ريال في المتوسط.

ورغم أن سابك المملوكة للدولة بنسبة 70 بالمئة عزت تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار المبيعات فقد قالت أيضا إن تكاليف المبيعات انخفضت لكنها لم تذكر تفاصيل.

وأضر تراجع أسعار النفط بنتائج سابك حيث تظهر بيانات لرويترز تراجع أرباح الشركة في الفصول الأربعة السابقة.