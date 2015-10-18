مصحح-انخفاض مبيعات سابك السعودية 23% في الربع/3

(لتصحيح اسم الرئيس التنفيذي المكلف في الفقرة الأولى)

من مروة رشاد

الرياض 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن خفض تكاليف الانتاج حد من تأثير انخفاض المبيعات على أرباح الشركة في الربع الثالث من العام.

وقال البنيان خلال مؤتمر صحفي في الرياض اليوم الأحد "عندنا تركيز على إدارة التكاليف.. سابك عندها القدرة على التكيف والتعامل مع جميع المتغيرات والتحديات."

وأوضح أن المبيعات انخفضت إلى 37.3 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 48.7 مليار قبل عام.

كانت سابك أكبر شركة مدرجة في السعودية أعلنت في وقت سابق أن أرباح الربع الثالث انخفضت 9.4 بالمئة إلى 5.6 مليار ريال.

وجاءت الأرباح أعلى من متوسط توقعات المحللين ووصف البنيان الأرباح بأنها "فعلا إيجابية بالنظر إلى تحديات الاقتصاد العالمي".

وقال إن سابك خفضت التكاليف 22 بالمئة في المتوسط في الأشهر التسعة الأولى من العام بفضل رفع الكفاءة دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.