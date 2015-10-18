مقابلة-سابك تركز على خفض التكاليف وتتطلع لمشروعات مشتركة في الصين وأمريكا

من مروة رشاد

الرياض 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم إن شركته تعمل على خفض التكاليف لتحقيق نتائج إيجابية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وإنها تدرس إطلاق مشاريع مشتركة في الصين والولايات المتحدة وقد تعلن عن بعضها في الربع الأول من 2016.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سابك انخفاض أرباحها للربع الخامس على التوالي إذ نزلت أرباح الربع الثالث 9.4 بالمئة إلى 5.6 مليار ريال لكنها مع ذلك جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتحقيق أرباح قدرها 4.36 مليار ريال.

وتستفيد شركات البتروكيماويات السعودية من دعم أسعار غاز اللقيم ما يمنحها ميزة على منتجين منافسين من دول غير منتجة للنفط.

وترتبط أسعار البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بأسعار النفط من ثم فان انخفاض أسعار الخام قلص هامش الربح للمنتجين في السعودية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الأحد للإعلان عن نتائجها قال يوسف عبدالله البنيان "حققنا نتائج فعلا إيجابية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي...استطاعت سابك الاستفادة من المميزات النسبية للأسواق العالمية والتعاطي مع التحديات."

وأضاف "عندنا تركيز على إدارة التكاليف ورفع الكفاءة" مشيرا إلى أن الشركة التي تمتلك فيها الدولة حصة 70 في المئة خفضت التكاليف بنسبة 22 في المئة في أول تسعة أشهر من العام.

وأوضح أن خفض التكاليف ساهم في الحد من تأثير هبوط المبيعات بنسبة 23.4 المئة في الربع الثالث إلى 37.3 مليار ريال في مقابل 48.7 مليار قبل عام.