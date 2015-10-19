الخضري السعودية تتكبد 14.3 مليون ريال خسائر في الربع/3 والنتائج تخالف التوقعات

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحولت شركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لتسجيل خسائر في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات لتخالف النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن خسائر الربع الثالث بلغت 14.3 مليون ريال (3.8 مليون دولار) مقابل أرباح بقيمة 15 مليون ريال في الربع الثالث من 2014.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 16.10 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض إيراد المقاولات وإعادة تقييم التكلفة عند الإتمام بالزيادة وانخفاض في الإيرادات بنسبة 17.5 بالمئة."

وأضافت أن من العوامل التي ساهمت في تحقيق خسائر كان انخفاض في الربح التشغيلي بنسبة 139 بالمئة بفعل "الزيادة في مصاريف البيع و التسويق والزيادة في المصاريف العمومية و الإدارية وارتفاع الأعباء المالية بسبب الحلول التمويلية المتباينة لدعم برنامج البناء المستمر والتخفيف من تحديات السيولة."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح الشركة 37.8 بالمئة إلى 34.5 مليون ريال من 55.5 مليون قبل عام.

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه ومحطات معالجة المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

(الدولار = 3.75 ريال)