صافي ربح صافولا السعودية‭ ‬ينخفض 47% في الربع‭/‬3 مخالفا التوقعات

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي انخفاضا نسبته 47 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 371.6 مليون ريـال (99.1 مليون دولار) مقارنة مع ‭‭‭701.4‬‬‬ مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 410.73 مليون ريـال في المتوسط للربع الثالث.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي الربح 22.1 بالمئة إلى 1.28 مليار ريـال من 1.64 مليار قبل عام.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى انخفاض صافي الأرباح إلى وجود أرباح رأسمالية بقيمة 187.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2014 بالإضافة إلى زيادة نفقات التمويل.

وتوقعت المجموعة تحقيق صافي ربح قدره 1.63 مليار ريـال بنهاية 2015.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن الربع الثالث من العام.

وتنخفض تلك التوزيعات عن 0.75 ريال للسهم في الربع المقابل من 2014.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول ‭‭‭22‬‬‬ اكتوبر تشرين الأول الجاري وستبدأ الشركة توزيعها اعتبارا من الخامس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.