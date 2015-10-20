صافي ربح الاتصالات السعودية يهبط 31% في الربع/3

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها الصافية في الربع الثالث بنسبة 31 في المئة لتأتي دون التوقعات.

وسجلت الشركة ربحا صافيا 2.32 مليار ريال (618.7 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول انخفاضا من 3.37 مليار ريال قبل عام. كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا صافيا 3.06 ميار ريال في المتوسط.