مقدمة 1-صافي ربح الاتصالات السعودية يهبط 31% في الربع/3

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دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام بنسبة 31 بالمئة لتأتي دون التوقعات مع ارتفاع التكاليف والمصروفات الذي طغى على نمو الإيرادات.

وهذا هو رابع ربع في خمسة أرباع تسجل فيه شركة الاتصالات السعودية انخفاضا في الأرباح حيث كان الربع الأول من العام الحالي هو المستثنى من الاتجاه النزولي.

وسجلت الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ربحا صافيا 2.32 مليار ريال (618.7 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول انخفاضا من 3.37 مليار ريال قبل عام. كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا صافيا 3.06 مليار ريال في المتوسط.

وذكرت الشركة أن نتائجها تأثرت سلبا بارتفاع تكاليف الخدمات بواقع 1.14 مليار ريال وزيادة المصروفات التشغيلية بمقدار 505 ملايين ريال.

وسجلت الشركة انخفاضا قدره 573 مليون ريال في "صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى" بسبب تكاليف متعلقة ببرنامج للتقاعد المبكر والخسائر الناجمة عن أسعار الصرف وعلى رأسها تلك المرتبطة بالليرة التركية.

وطغت هذه العوامل على زيادة نسبتها 9.7 بالمئة في الإيرادات التي قفزت إلى 12.895 مليار ريال من 11.75 مليار ريال قبل عام.

ومما عزز الإيرادات ارتفاع عدد خطوط الهاتف المحمول العاملة بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي. كما أشارت الشركة إلى "استمرار النمو في حجم حركة البيانات على شبكة الجيل الرابع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى استمرار الشركة في نشر شبكة الجيل الرابع في مختلف المناطق".

وفي سبتمبر أيلول قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية لرويترز إن شركته ستنفق مليار دولار إضافية في النصف الثاني من 2015 على تحسين شبكاتها في الوقت الذي تسعى فيه لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات القائمة على الإنترنت.

وتتنافس الشركة محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية وتملك حصصا في شركات اتصالات في منطقة الخليج وتركيا وجنوب أفريقيا وآسيا.