موبايلي السعودية تتكبد صافي خسائر 158 مليون ريال في الربع/3

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تكبدت اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية خسائر صافية في الربع الثالث من العام لكن الخسائر التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء جاءت أقل من توقعات المحللين بفعل مخصصات بسبب الخلاف مع منافستها زين السعودية.

ومنيت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية بخسائر صافية قدرها 158 مليون ريال (42.13 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 129 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر بشكل رئيسي إلى "الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 235 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لوجود بنود غير متكررة والزيادة في مصروفات المرابحة بمبلغ 56 مليون ريال."

وتوقعت الأهلي كابيتال في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل موبايلي أرباحا قيمتها 245 مليون ريال في الربع الثالث.

وقالت الشركة إنها تكبدت خسارة 1.1 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل صافي ربح 533 مليون ريال قبل عام.

وعدلت موبايلي المملوكة جزئيا لاتصالات المدرجة في أبوظبي نتائج أعمال 27 شهرا حتى 31 مارس آذار 2015 مقلصة إجمالي أرباحها على مدى الفترة حوالي 1.76 مليار ريال (470 مليون دولار).

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث المنتهي 30 سبتمبر أيلول 3.68 مليار ريال مقابل 3.86 مليار قبل عام.