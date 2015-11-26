نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 6.2% بنهاية أكتوبر

الرياض 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 6.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا للأرقام التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الخميس بلغت الأرباح المجمعة للبنوك منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر تشرين الأول 36.155 مليار ريـال (9.64 مليار دولار) مقارنة مع 34.030 مليار في الفترة المقابلة من 2014.