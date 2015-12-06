سافكو السعودية تعتزم توزيع 3 ريالات أرباحا نقدية عن النصف/2

الرياض 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع ثلاثة ريالات للسهم.

وذلك المبلغ مماثل لثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة عن النصف الثاني من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التوزيعات النقدية ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقا.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وهي تابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).

ولم تعلن سافكو عن نتائج الربع الأخير من 2015 بعد لكنها سجلت في الربع الثالث انخفاضا نسبته 38 بالمئة في صافي الربح بفعل تراجع أسعار المنتجات وانخفاض أحجام المبيعات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)