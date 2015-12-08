العربي الوطني السعودي يوزع 0.55 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي في بيان اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 550 مليون ريال (146.7 مليون دولار) بما يعادل 0.55 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام.