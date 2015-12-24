البنك السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.55 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 662.95 مليون ريال (176.8 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع 0.55 ريال للسهم.

وتزيد هذه الأرباح عن 0.5 ريال للسهم وزعها البنك على المساهمين عن النصف المقابل من 2014 وتستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة التي سيحدد موعدها لاحقا.

ولم يعلن البنك بعد عن أرباح الربع الاخير من 2014 لكنه سجل في الربع الثالث نموا نسبته 10.15 بالمئة في صافي الربح بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)