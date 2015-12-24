مجلس إدارة البحري السعودية يوصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن 2015

الرياض 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري السعودية اليوم الخميس إن مجلس إدارتها قرر رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع 984.37 مليون ريال (262.5 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2015 بما يعادل 2.5 ريال للسهم.

وقال البيان الذي نشر على موقع بورصة السعودية إن التوزيعات المقترحة تشمل توزيع ريال واحد عن عام 2015 علاوة على توزيعات إضافية بقيمة 1.5 ريال.

وستستحق الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سوف تعلن الشركة عن موعد انعقادها لاحقا.

كانت صافي ربح الشركة قفز في الربع الثالث من العام الجاري ستة أمثال مستواه المسجل قبل وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة الاستحواذ على فيلا العالمية التابعة لأرامكو وارتفاع ايرادات نقل النفط الخام لتصل إلى 510.3 مليون ريال مقابل 84.85 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.753 ريـال سعودي)