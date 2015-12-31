مجلس إدارة بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف/2
الرياض 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2015 بواقع 0.35 ريال للسهم وهي نفس مستوى التوزيعات للفترة المقابلة من 2014.
وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده في الربع الأول من 2016.
كان البنك سجل انخفاضا نسبته 16.45 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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