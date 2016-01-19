صافي ربح بنك الرياض السعودي ينخفض 19.7% في الربع/4

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 19.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات لكن النتائج جاءت ضمن متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 851 مليون ريال (226.93 مليون دولار) مقابل 1.06 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 850.53 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك نزول الأرباح إلى "انخفاض إجمالي دخل العمليات ...(بسبب) الانخفاض في دخل العمليات الأخرى وانخفاض المكاسب من الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة وانخفاض دخل الأتعاب والعمولات."

وبحسب البيان تراجع إجمالي ربح الربع الرابع 4.4 بالمئة إلى 1.91 مليار ريال من 1.99 مليار قبل عام.

وخلال عام 2015 بأكمله انخفض صافي الربح 6.96 بالمئة إلى 4.05 مليار ريال من 4.352 مليار في 2014 بفعل الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وانخفضت استثمارات البنك بنهاية 2015 بنسبة 5.13 بالمئة إلى 44.55 مليار ريال مقارنة مع 46.96 مليار بنهاية 2014.