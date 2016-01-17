صافي ربح السعودي الهولندي ينخفض 2.4% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية تراجعا نسبته ‭2.4‬ بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام وفقا لحسابات رويترز لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح البنك 450.9 مليون ريال في الربع الأخير من 2015 (120.2 مليون دولار) مقارنة مع 461.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2014.

وقامت رويترز بحساب النتائج المالية من بيان للأرباح السنوية أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 487.42 مليون ريال في الربع الأخير من 2015.

وخلال عام 2015 بأكمله قفز صافي ربح البنك إلى 2.02 مليار ريال بزيادة 11 بالمئة عن 1.82 مليار في 2014.

وعزا البنك نمو الأرباح السنوية إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

ونقل البيان عن مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك قوله "النتائج القوية والقياسية التي تمكن البنك من تحقيقها خلال عام 2015...تأتي بالرغم من التحديات والتقلبات الاقتصادية المحيطة بالأسواق العالمية وتعكس ثقة البنك المتنامية بالاقتصاد السعودي وبقوته."

وبحسب البيان زادت ودائع العملاء 16 بالمئة إلى 88.8 مليار ريال بنهاية 2015.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)