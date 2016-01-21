استقرار أرباح سامبا السعودية في الربع/4
دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية السعودية ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول اليوم الخميس استقرار صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان للبورصة إنها حققت ربحا قدره 1.23 مليار ريال (327.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول دون تغير يذكر عن مستواه في الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح الفصلي للمجموعة 1.21 مليار ريال.
(الدولار = 3.7529 ريال سعودي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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