نمو صافي ربح مصرف الإنماء السعودي 16.3% في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن مصرف الإنماء السعودي اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 16.3 بالمئة في الربع الأخير من 2015 بدعم من زيادة دخل العمليات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم إن صافي أرباح الربع الأخير من 2015 بلغ 386 مليون ريال (102.9 مليون دولار) مقارنة مع 332 مليونا في الربع المقابل من 2014.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 360.77 مليون ريال في الربع الاخير من 2015.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من الاستثمار والتمويل ودخل أتعاب الخدمات المصرفية."

وذكر البيان أن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الرابع بلغ 780مليون ريال مقارنة مع 721 مليونا قبل عام بزيادة 8.2 بالمئة.

وخلال عام 2015 بأكمله بلغ صافي ربح البنك 1.47 مليار ريال مقارنة مع 1.26 مليار في 2014 بزيادة 16.3 بالمئة.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.