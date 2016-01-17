مقدمة 1-أرباح الأسمنت السعودية تهبط 33% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة تراجع صافي الربح 32.8 بالمئة في الربع الأخير من 2015 بسبب انخفاض المبيعات المحلية لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين مما دفع السهم للهبوط الحاد صباحا.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 180 مليون ريال (48 مليون دولار) مقابل 268 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 228.42 مليون ريال.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض المبيعات المحلية وخسارة الهبوط في قيمة الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف."

وفي 2015 بأكمله انخفض صافي الربح 12.1 بالمئة إلى 944 مليون ريال من 1.074 مليار في 2014.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش هبط سهم الشركة 9.4 بالمئة في حين نزل المؤشر السعودي 6.6 بالمئة.

كانت الشركة قالت بنهاية ديسمبر كانون الأول إنها سجلت 66.150 مليون ريال خسائر هبوط في القيمة الدفترية لفرنين بطاقة تصميمية ثلاثة آلاف طن كلنكر يوميا لم يجر تشغيلهما منذ إعادة تأهيلهما قبل عامين.

وعزت الشركة عدم تشغيل الفرنين إلى "استمرار وتيرة ارتفاع مخزون الكلنكر لمستويات عالية واستمرار حظر التصدير مما يضعف لحد كبير احتمالية تشغيلهما في المستقبل المنظور."