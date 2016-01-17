صافي ربح البحري السعودية يقفز 359.3% في الربع/4

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 356.3 بالمئة في الربع الأخير من 2015 متجاوزا توقعات المحللين وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة شراء فيلا العالمية من أرامكو وارتفاع أسعار نقل النفط الخام.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 566.88 مليون ريال (151.2 مليون دولار) مقابل 123.42 مليون قبل عام.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 520.47 مليون ريـال في الربع الرابع في حين توقعت أصول وبخيت للاستثمار تحقيق 545.20 مليون ريال.

وعزت الشركة النمو إلى "ارتفاع الإيرادات التشغيلية بعد إتمام صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية."

وأضافت أن من العوامل الأخرى التي عززت النمو "ارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2014."

وفي 2015 بأكمله قفز صافي ربح الشركة 240.6 بالمئة إلى 1.82 مليار ريال.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وقالت الشركة في مايو أيار إنها وقعت عقودا مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 300 ألف طن بهدف تجديد الأسطول لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.