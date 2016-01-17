صافي ربح سابك ينخفض‭ ‬29.4% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم انخفاضا نسبته 29.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) مقارنة مع 4.36 مليار قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 4.18 مليار ريال في الربع الرابع.

وفي 2015 بأكمله بلغ صافي الربح 18.78 مليار ريال مقابل 23.35 مليار قبل عام بانخفاض 19.57 بالمئة.

وعزت سابك التي تملك الدولة 70 بالمئة منها تراجع الأرباح إلى انخفاض متوسط سعر المنتجات التي تبيعها ولاسيما الانخفاض الحاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن.

وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.