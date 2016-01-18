البنيان: سابك يمكنها التكيف مع أي إمدادت بتروكيماوية جديدة من خارج السعودية

* البنيان: لا مخاوف من دخول إمدادات بتروكيماويات من إيران إلى السوق

* مبيعات سابك في الربع الرابع بلغت 34.16 مليار ريال بانخفاض 22%

* الشركة تتوقع أثرا إيجابيا لعمليات خفض التكلفة خلال 2016

من مروة رشاد

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف عبد الله البنيان اليوم الاثنين إن بإمكان الشركة التكيف مع أي إمدادات بتروكيماوية جديدة تدخل السوق من خارج المملكة وذلك في الوقت الذي ينذر فيه رفع العقوبات عن طهران بزيادة المعروض في سوق النفط العالمية.

وتعاني شركات النفط في السعودية من هبوط أسعار النفط إذ ترتبط أسعار منتجات هذه الشركات ارتباطا وثيقا بأسعار الخام.

كما ترتبط منتجات سابك على وجه الخصوص بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في أنشطة البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وأظهرت نتائج أعمال سابك -إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم- انخفاضا نسبته 29.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 مسجلة سادس تراجع في الأرباح الفصلية على التوالي حيث واصل تدني أسعار النفط الضغط على الأرباح.